Статичный рекламный баннер 605x415 для группы ВК

БаннерыЗакрыт4 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разместить рекламный текст, дополнить его иллюстрациями, общий стиль уже сформирован, его можно будет взять из готового динамического баннера (исходник есть).

Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и качественными работами в портфолио. Остальным просьба не тратить время.

ТЗ смотрите в приложение. Сразу указывайте стоимость и срок работы.

10 лет назад
proekt04
Евгений 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Разработка гиф тизеров

    Необходимо сделать серию из 10 анимированных gif тизеров 2ух размеров. Размер 1 - 120 х 120, размер 2 - 200 х 200, в каждом от 1 до 10 кадров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Помощник для периодических заданий по дизайну

    $100

    Здравствуйте, ищу помощника, кому нравиться выполнять несложные задания на постоянной основе. Требования: - Растровый граф. редактор - Векторный граф. редактор - Наличие портфолио Обязанности - Логотипы - Баннеры Поначалу мои задания будут отнимать у вас не более часа в неделю Прямой заказчик, утверждаю быстро

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать картинки баннеры для мероприятия

    Нарисовать картинки баннеры для мероприятия Нужно нарисовать картинки запоминающиеся, выделяющиеся, привлекающее внимание, для раскрутки мероприятия. размеры баннеров для партнеров можно найти тут: naimizvezdu.ru/partner/ 1. нарисовать картинку 300х300 на SL Тема: Денежная машина VKontakte+ Facebook Заголовок: ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер для зоомагазина

    $50

    Требуется сделать 1 баннер в 3-х разных размерах. Тема: товары для животных по выгодной цене с доставкой. Баннер нужен оч эффектный, что бы была хорошая конверсия! Сайт, слоган и все подробности напишу в личку.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер для сайта

    Необходимо нарисовать баннер, 130х660 рх для перехода с корпоративного сайта на интернет-магазин. Желательно соблюдать фирменный стиль (оранжевый и красный) и при этом сделать баннер выделяющимся, на фоне сайта. Текст на баннере - Наш интернет-магазин. Баннер для сайта: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннеров и иконок для таргетинга

    $50

    Добрый день. Необходимы 5 баннеров для сайта http://truepicker.com/ru/ Размеры: 468 x 60 Full Banner 728 x 90 Leaderboard 300 x 250 Square 160 x 600 Wide Skyscraper 120 x 600 Skyscraper А также 3-4 иконки для таргетинговой рекламы в ВК. Возможные сюжеты для баннеров ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад