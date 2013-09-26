Статичный рекламный баннер 605x415 для группы ВК

Требуется разместить рекламный текст, дополнить его иллюстрациями, общий стиль уже сформирован, его можно будет взять из готового динамического баннера (исходник есть).

Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и качественными работами в портфолио. Остальным просьба не тратить время.

ТЗ смотрите в приложение. Сразу указывайте стоимость и срок работы.