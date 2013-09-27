Баннер - уличная реклама

Нужно сделать рекламный баннер (наружняя реклама) размером 4 метра в ширину и 2 метра в высоту.

Компания "Дельта" пишется специфически "DЕЛЬТА"

направление компании - видео наблюдение и охрана

Сайт компании http://www.delta.kg

Дополнительные материалы для образца в прикрепленных файлах, желательно придерживаться стиля и цвета.

1. логотип (маленький, большого нет)

2. Пример рекламного банера на здании

3. Примерный эскиз, можно немного отступать

Логотипов фирм производителей нет, но их можно найти на оф сайтах.