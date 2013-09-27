Баннер - уличная реклама

Требуется обновить два баннера: 1. Обновить баннер. Содержимое оставить прежним, но сделать его еще более приятным. Цвета примерно те же. Размер 88х88 https://docs.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PRXk3QVNTVDYtZ1U/edit?usp=sharing 2. Обновить баннер. Содержимое оставляем, цвета тоже. Просто приятный шрифт, закругленные уголки. Более качественная кнопка ...
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Нужно сделать рекламный баннер (наружняя реклама) размером 4 метра в ширину и 2 метра в высоту.
Компания "Дельта" пишется специфически "DЕЛЬТА"
направление компании - видео наблюдение и охрана
Сайт компании http://www.delta.kg
Дополнительные материалы для образца в прикрепленных файлах, желательно придерживаться стиля и цвета.
1. логотип (маленький, большого нет)
2. Пример рекламного банера на здании
3. Примерный эскиз, можно немного отступать
Логотипов фирм производителей нет, но их можно найти на оф сайтах.
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