Баннеры для слайда

БаннерыЗавершен8 заявок215 просмотров
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Требуется 6 баннеров для слайда на главной

и подобрать 9 картинок по категориям товара (одежда женская,мужская,детская), обувь(мужская,женская,детская),аксессуары, товары для дома и женские сумки

Жду ваших предложений по цене и сроку

10 лет назад
importex
Игорь 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$36
3 дня
Спасибо
Пришли к соглашению. Деньги получила.
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