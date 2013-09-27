Создание баннеров

Требуется разработать баннер для главной страницы сайта prover-sam.ru (пустая область в верхней части страницы). Тематика сайта - юридическая проверка сделок с недвижимостью.
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Требуется создать 2 баннера для контекстной рекламы для сайта по покупкам в Китае
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