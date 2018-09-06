Здравствуйте. Требуется нарисовать баннер в векторе по моему примеру (прикреплен к заданию), Для печати, в cmyk, размер будет 3х4 метра. По срокам 2-3 дня. Цена за задание обозначена или предлагайте варианты. Ждем предложений!
Баннеры для сайта
1 баннер . Акционный (проводим акцию Вернем 10% от покупки на счет. Акция действует до 10 октября 1140*360)
2 баннер. Рекламный (проводим набор в школу онлайн подготовки к ЕГЭ. Хочешь сдать ЕГЭ на хороший балл-тебе к нам! Размер 960*160)
Заявки фрилансеров
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