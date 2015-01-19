Flash-баннер презентация

1 Баннер нужен для интернет магазина с информацией об акции, баннер должен быть тематический и совпадать под стиль сайта http://викториясикрет.рф/ , пример баннера во вложении, информация будет такая же. Размер баннера 700х400 2 Баннер должен быть так ...