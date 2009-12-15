Флеш баннер

БаннерыЗавершен23 заявки304 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен флеш баннер для сайта по продаже посуды

500*200

нужно нарисовать какого нибудь деда мороза погоняющего оленей(растовая

техналогия) и текст:Зимняя акция,при заказе на сумму от 4000р.Доставка по

Москве бесплатно....

Пишите стоимость и сроки и не забывайте оставлять свои контакты.

14 лет назад
sviridov1206
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
kazantip
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Баннер понравился, красиво и качественно, Рекомендую +
Хороший заказчик, четкое задание. Рекомендую +
  • Похожие заказы

  • Дизайн статичного баннера

    $10

    Нужен дизайн банера 139х186 на главную страницу сайта http://www.ross-studio.com/ в данный момент на странице находится временная копия - (на черном фоне аудиоколонка с грубоватым текстом). Нужен более интересный по решению. Можно и свои варианты предлагать...главное ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простой баннер

    $50

    Необходимо изготовить баннеры с минимальной динамикой для размещения на сайте, с учетом цветовой гаммы и дизайна сайта. Тексты баннеров: Баннер 1. Первый кадр: Раздача новогодних слонов от Lcent Второй кадр: Скидка 25% на разговорный курс английского языка! Баннер 2. Первый ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3 баннера по тематике - фильмы

    3 банера по тематике - фильмы Нужно 3 банера по тематике видеофильмов, выполнены на высшем уровне) Первоначально нужно 3 банера - и только для того чтобы найти - определится с исполнителем - и далее работать на постоянной ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать баннеры во флеше

    Требуется разработать качественные и яркие баннеры, размерами: 468х60 250х60 Подробное ТЗ в личку. Указывайте стоимость, сроки и показывайте примеры.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 240х400 флеш

    $30

    Необходимо сделать банер для рамблера – флеш (240х400 + гиф заглушка), а потом его ресайз для яндекса (200х300) ТЗ и Варианты фотографии, логотип компании и слова для модульного баннера в отдельном файле вышлю по почте Оплата ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация лого

    $50

    Фланец крутиться по кругу, огонь горит. Чтобы не было проблем вставить в дивную верстку. Интересуют примеры работ и сроки выполнения

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    Необходима разработка кликабельного банера для инет-магазина компьютерной техники. Преположительно - анимированный гиф. Размер: 300х250. Далее необходима будет разработка серии банеров для данного магазина, в том числе флеш.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash баннер в шапку сайта (сантехника.)

    $100

    Нужно сделать флеш баннер в шапку сайтa. Размером 600*143px Старый сайт http://santehtrade.com/ Будет иметь новый дизайн со структурой как у этого сайта: http://pit-stopgoodyear.com.ua/ Дизайн будет новый. Логотип со старого сайта взять В баннере слева логотим и потом САНТЕХ под ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать flash баннер тема - безопасность

    По цене ничего сказать не могу т.к. ни разу не сталкивался с этим, но думаю, что договориться всегда можно. баннеры 600x240 и 240x400, flash, лого использовать обязательно (прикрепил), баннер можно сделать один, а потом произвести его ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад