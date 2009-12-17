Дизайн статичного баннера

Необходимо сделать банер сайта мясокомбината. Желательно обыграть в банере тему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн банера 139х186 на главную страницу сайта http://www.ross-studio.com/ в данный момент на странице находится временная копия - (на черном фоне аудиоколонка с грубоватым текстом). Нужен более интересный по решению. Можно и свои варианты предлагать...главное соблюсти текст...Все материалы см. в приложении:
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