Ищу дизайнеров баннеров

прочитайте таск до конца.

ВАЖНО!!!!!!!!!!

Сообщения без ссылок будут отправлены в спам.

ЗАДАЧА

Есть 500 статей о йоге на англ.

К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) используя и кастомизируя два шаблона.

Для каждой пары баннеров нужно самостоятельно выбрать подходящее фото на стоке shutterstock (аккаунт предоставим).

К части статей фтотографии уже подобранны, но не всегда они подходят для баннеров.

БЮДЖЕТ

$5 за пару баннеров к 1 статье (fb+pinterest)

итого $2,500 за 500 статей

ОПЛАТА

PayPal / Upwork / ЯД / Карта два последних менее удобно

Частями за выполненный объем. Возможна предоплата за первую порцию из 5 пар.

ВАЖНО

Вы должны разбираться в типографике, понимать тренды на шрифты и иметь вкус в фотографии.

ДАЛЕЕ

Пришлите мне две ссылки на ваши самые красивые работы (в процессе которых не использовались готовые шаблоны)

И две ссылки на два любых красивых баннера статей на пинтерест.

А так же телеграм или скайп для связи.

От вас мне нужны две ссылки на красивые, которые вам нравятся. (шрифты / цвета / пропорции)

Поиск не займет более 5 минут. Введите любое слово на англ в поиск и скрольте вниз.

ВАЖНО!!!!!!!!!!

Сообщения без ссылок будут отправлены в спам.