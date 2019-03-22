Ищу дизайнеров баннеров

$2500
БаннерыЗакрыт9 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

прочитайте таск до конца.   

ВАЖНО!!!!!!!!!!  

Сообщения без ссылок будут отправлены в спам.  

ЗАДАЧА   

Есть 500 статей о йоге на англ.  

К каждой статье нужно сделать два баннера (один для Facebook и другой для Pinterest) используя и кастомизируя два шаблона.  

Для каждой пары баннеров нужно самостоятельно выбрать подходящее фото на стоке shutterstock (аккаунт предоставим).   

К части статей фтотографии уже подобранны, но не всегда они подходят для баннеров.    

БЮДЖЕТ  

$5 за пару баннеров к 1 статье  (fb+pinterest)  

итого $2,500 за 500 статей  

ОПЛАТА  

PayPal / Upwork / ЯД / Карта  два последних менее удобно  

Частями за выполненный объем. Возможна предоплата за первую порцию из 5 пар.   

ВАЖНО  

Вы должны разбираться в типографике, понимать тренды на шрифты и иметь вкус в фотографии.  

ДАЛЕЕ  

Пришлите мне две ссылки на ваши самые красивые работы (в процессе которых не использовались готовые шаблоны)  

И две ссылки на два любых красивых баннера статей на пинтерест.   

А так же телеграм или скайп для связи.  

От вас мне нужны две ссылки на красивые, которые вам нравятся. (шрифты / цвета / пропорции) 

Поиск не займет более 5 минут. Введите любое слово на англ в поиск и скрольте вниз.   

ВАЖНО!!!!!!!!!!  

Сообщения без ссылок будут отправлены в спам. 

5 лет назад
satchitananda
Станислав 
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад