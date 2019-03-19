Необходимо разработать баннер для сайта Подробности в ЛС
Креатив баннера для внутреннего маркетинга + верстка html5+css3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проработать дизайн анимированного баннера html5+css3+(css3 анимация) для внутреннего маркетинга на нашем сайте – 4brain.ru с адаптивной версткой (комп, планшет, мобилка).
Текст и идею баннера можно взять для одной из программ на ваш выбор:
- сторителлинг
- мнемотехники
- психическая саморегуляция
Баннер – липучка внизу окна на всех страницах сайта, высота не более 500 пикселей
Для примера можете посмотреть любую страницу в нашем блоге
Мы не хотим ограничивать вас жесткими рамками. Можем согласиться даже на самые радикальные изменения, если понадобится.
Самый главный критерий, по которому мы будем оценивать насколько новый креатив лучше работает – сравнивать конверсию из просмотров баннера в выставленные счета с текущими версиями баннера.
Будут вопросы, пишите.
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