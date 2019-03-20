Техническая ретушь продукции

БаннерыЗакрыт9 заявок201 просмотр
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архив: https://drive.google.com/open?id=1u-RUWWsgY6vGvwN7yzJxbF87xz_SHFZF 

9311 убрать складки, стену сделать серой или кремовой (без ряби)

9315 убрать складки, стену сделать без ряби белой или кремовой

9315 (её же, просто вырезать на белом фоне)

9320 убрать складни и на белый фон (пульт и шнур оставить) http://prntscr.com/n05n0t

9330 убрать складки, вырезать на белом фоне http://prntscr.com/n05lnv

9336, 9354, 9355 убрать складки, вырезать на белом фоне, немного выровнять "горизонт" http://prntscr.com/n05mc4

пример: 

http://med-serdce.ru/catalog/massazhnaya-nakidka-belberg-bm-02.html#group-1-1

http://med-serdce.ru/catalog/massazhnaya-nakidka-belberg-bm-02.html#group-1-2

5 лет назад
petrova_eugenie
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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