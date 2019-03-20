Нарисовать баннер для сайта, срочно

Необходимо проработать дизайн анимированного баннера html5+css3+(css3 анимация) для внутреннего маркетинга на нашем сайте – 4brain.ru с адаптивной версткой (комп, планшет, мобилка). Текст и идею баннера можно взять для одной из программ на ваш выбор: - сторителлинг - мнемотехники - ...