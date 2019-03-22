Шапка для канала ютуб

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необходимо изготовить шапку для канала ютуб

5 лет назад
ataberk
39 летТурция
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 часов назад
5 лет назад
$50
1 день
Благодарим Анну, всегда на связи- это первое, второе- сделала все в срок, и самое, главное, - по стилю все как нам хотелось и как мы себе это представляли! Рекомендуем)
Спасибо большое Александре за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Александра - очень вежливая и приятная в общении. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Александру как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
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