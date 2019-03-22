Шапка для канала ютуб

архив: https://drive.google.com/open?id=1u-RUWWsgY6vGvwN7yzJxbF87xz_SHFZF 9311 убрать складки, стену сделать серой или кремовой (без ряби) 9315 убрать складки, стену сделать без ряби белой или кремовой 9315 (её же, просто вырезать на белом фоне) 9320 убрать складни и на белый фон (пульт и ...
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необходимо изготовить шапку для канала ютуб
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