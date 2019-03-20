Разработать дизайн для баннеров, подарочных открыток и прочего мерча

Есть несколько используемых компанией макетов для баннеров, листовок, открыток, маек, сайта и блокнотов.

Все они разные и нужно привести их к общему знаменателю, разработать новую общую тематику, в рамках которой компания будет себя презентовать.

Есть логотип и фирменные цвета компании.

Нужно разработать дизайн баннеров, листовок, открыток, блокнотов, маек и стикеров.