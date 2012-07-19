Кликабельные тизеры

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Закрыт1 заявка160 просмотров

Нужно нарисовать кликабельные тизеры CTR>= 0.5 . Цены пишите в ваших предложениях. Тизеры на тему игры Интерны, Универ,Гонки, Танчики. У кого уже были подобные заказы приветствуется... Возможно дальнейшее сотрудничество пишите Ваши контакты и цены ниже

Извиняюсь ЦТР исправил на 0.5 такой нужен

13 лет назад
tisan93
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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