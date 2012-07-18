3 flash-баннера с вашей идеей

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Идеи ваши, от нас пожелания.

Все три баннера будут на одном сайте, не должны быть тяжелыми и грузить процессор.

Проект довольно срочный.

В заявках пишите сроки и цены за все 3 штуки.

Спасибо!