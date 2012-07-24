Необходимо изготовить баннеры

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок204 просмотра

Задача: реклама интернет-магазина электронных сигарет

Назначение: баннеры для партнерской программы

Количество: 2-6 штук (все разных размеров и разные по дизайну)

Формат: jpg

Размеры: 100 х 100, 120 х 60, 120 х 600, 200 х 300, 240 х 400, 468 х 60

Размер каждого: не более 50 КБ

Более подробное ТЗ после выбора исполнителя/исполнителей.

Оплата в рублях. Ожидаю сроки, цены и ссылки на портфолио.

13 лет назад
Niagara
Ирина 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Довольна работой с Людмилой. Очень приятный исполнитель - ответственный и с творческой жилкой. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ и моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно разработать три GIF-баннера

    $100

    Добрый день! Нужно разработать три GIF-баннера для сайта SEO-тематики. Баннеры нужны следующих размеров: 468x60 728x90 150x150 Все баннеры должны быть выполнены в одном стиле, т.е. разработка одного ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шапка (обложка) для facebook страницы

    Размеры обложки 851 на 315 px На обложке должен быть персонаж, в раздумьях. Нравятся такие персонажи http://www.free-lance.ru/users/Tikhomirovs/viewproj.php?prjid=3468520 Нужен такого же типа, но не скопированный из примера. Возле него ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется анимировать кнопку

    $5

    Требуется анимировать кнопку, сама кнопка находиться тут http://denis.ffivictory.info/. "Запись на наше коммерческое предложение" а мерцать должна как тут http://pravdaffi.2x2forum.com/ кнопка "регистрация" вобщем все банально просто, ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры для главной страницы

    Есть шаблон: http://8theme.com/site_demo#blanco Нужно изготовить баннеры для главной страницы. 4шт- 960*400(в слайдер) , 2 шт- 471*174 Тематика- часы

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер JPEG для интернет-магазина

    Привет всем дизайнерам! Нам нужно сделать один баннер для интернет магазина. Баннер должен быть статическим (в формате jpeg), размером 996*253 пикселя, выдержанным в стилистике и цветовой гамме сайта. Мы вышлем Вам шаблон и обговорим ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать текстовый gif-баннер

    Необходимо два кадра: 1. Автосервис начал работать по выходным дням 2. с 9-00 до 19-00 Первый кадр появляется сверху, задерживается, далее второй кадр смещает его в права. Время работы должно быть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рекламные баннеры

    Добрый день. Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно 7 флеш-банеров повторяющихся 6 раз. Срочно

    $100

    Нужно 7 флеш банеров повторяющихся 6 раз! Срочно! вот задание http://www.screenr.com/3RZ8 архив с данными: https://www.dropbox.com/s/tfxvgeqws2wogf0/baner.rar Мои контактные данные Форма обратной связи: http://webinfomarketing.ru/feedback/index.php Skype: frensdennis ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Главная картинка для блога

    Задача: Создать картинку на главную страницу блога, размер 940&amp;198 пикселей. Тема: Фондовый рынок, инвестиции, обучение биржевой торговле.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад