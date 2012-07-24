Необходимо изготовить баннеры

Привет всем дизайнерам! Нам нужно сделать один баннер для интернет магазина. Баннер должен быть статическим (в формате jpeg), размером 996*253 пикселя, выдержанным в стилистике и цветовой гамме сайта. Мы вышлем Вам шаблон и обговорим ...