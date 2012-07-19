Разработка баннера - срочно!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок226 просмотров

Требуется разработка баннера 900*60. Анимированный (в гиф-е) на строительную тематику. Бюджет 40 у.е.

за подробностями плз в личку.

13 лет назад
capable
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличная и быстрая работа - Андрей сделал баннер ночью за пару часов, всё, как было нужно. Спасибо!
Отличный заказчик. Четкое задание, постоянная связь, быстрая оплата. Рекомендую. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно разработать три GIF-баннера

    $100

    Добрый день! Нужно разработать три GIF-баннера для сайта SEO-тематики. Баннеры нужны следующих размеров: 468x60 728x90 150x150 Все баннеры должны быть выполнены в одном стиле, т.е. разработка одного ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка лого и баннера для детского магазина

    $100

    Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо разработать логотип и фасадный баннер для розничного магазина детских товаров (одежда, игрушки, коляски, кроватки и т.п.). Лого будет использоваться для сувенирной продукции (пакеты, визитки, флаера) Фасадный баннер ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание баннера и инфографики

    Баннер для сайта и социальной сети компании "Делан" -Trade-in:сдай старый кулер, получи новый со скидкой! - инфографика о системе очистки воды Наглядная схема очистки воды http://delan.ru/module/?page=exkursion На что примерно должно быть ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание баннера

    Создание баннера для группы в социальной сети вконтакте. Ресторан "Яки Да" (vk.com/yakida) Тема баннера: поздравление с достижением 3000 человек в группе яркий, красивый баннер.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо изготовить баннеры

    Задача: реклама интернет-магазина электронных сигарет Назначение: баннеры для партнерской программы Количество: 2-6 штук (все разных размеров и разные по дизайну) Формат: jpg Размеры: 100 х 100, 120 х 60, 120 х ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шапка (обложка) для facebook страницы

    Размеры обложки 851 на 315 px На обложке должен быть персонаж, в раздумьях. Нравятся такие персонажи http://www.free-lance.ru/users/Tikhomirovs/viewproj.php?prjid=3468520 Нужен такого же типа, но не скопированный из примера. Возле него ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется анимировать кнопку

    $5

    Требуется анимировать кнопку, сама кнопка находиться тут http://denis.ffivictory.info/. "Запись на наше коммерческое предложение" а мерцать должна как тут http://pravdaffi.2x2forum.com/ кнопка "регистрация" вобщем все банально просто, ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры для главной страницы

    Есть шаблон: http://8theme.com/site_demo#blanco Нужно изготовить баннеры для главной страницы. 4шт- 960*400(в слайдер) , 2 шт- 471*174 Тематика- часы

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер JPEG для интернет-магазина

    Привет всем дизайнерам! Нам нужно сделать один баннер для интернет магазина. Баннер должен быть статическим (в формате jpeg), размером 996*253 пикселя, выдержанным в стилистике и цветовой гамме сайта. Мы вышлем Вам шаблон и обговорим ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад