Добрый день! Нужно разработать три GIF-баннера для сайта SEO-тематики. Баннеры нужны следующих размеров: 468x60 728x90 150x150 Все баннеры должны быть выполнены в одном стиле, т.е. разработка одного ...
Разработка лого и баннера для детского магазина
Добрый день, уважаемые дизайнеры.
Необходимо разработать логотип и фасадный баннер для розничного магазина детских товаров (одежда, игрушки, коляски, кроватки и т.п.).
Лого будет использоваться для сувенирной продукции (пакеты, визитки, флаера)
Фасадный баннер должен привлекать внимание из далека, должно быть понятно, что это детский магазин, (тематика детства, радости) и безусловно в основе банера – логотип — солнышко, может быть ребёнок-солнышко.
Магазин называется «Солнышко».
Предпочтения ярким, радостным цветовым решениям (оранжевый, жёлтый, солнечный)
Фото действующего фасада в прикреплённом файле.
На крупном плане синим контуром указана площадь, которая может быть задействована, в т.ч. фасадный банер и площадь на дверях — решетках или за ними.
В действующем решении не устраивает множество мелких деталей, отсутствие стиля.
Работу надо отрисовать в векторе.
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