Разработка лого и баннера для детского магазина

# 1 — $ 100

Добрый день, уважаемые дизайнеры.

Необходимо разработать логотип и фасадный баннер для розничного магазина детских товаров (одежда, игрушки, коляски, кроватки и т.п.).

Лого будет использоваться для сувенирной продукции (пакеты, визитки, флаера)

Фасадный баннер должен привлекать внимание из далека, должно быть понятно, что это детский магазин, (тематика детства, радости) и безусловно в основе банера – логотип — солнышко, может быть ребёнок-солнышко.

Магазин называется «Солнышко».

Предпочтения ярким, радостным цветовым решениям (оранжевый, жёлтый, солнечный)

Фото действующего фасада в прикреплённом файле.

На крупном плане синим контуром указана площадь, которая может быть задействована, в т.ч. фасадный банер и площадь на дверях — решетках или за ними.

В действующем решении не устраивает множество мелких деталей, отсутствие стиля.

Работу надо отрисовать в векторе.