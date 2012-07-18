Баннер для продуктового портала

Размеры обложки 851 на 315 px На обложке должен быть персонаж, в раздумьях. Нравятся такие персонажи http://www.free-lance.ru/users/Tikhomirovs/viewproj.php?prjid=3468520 Нужен такого же типа, но не скопированный из примера. Возле него ...