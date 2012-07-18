Баннер gif из файла cdr

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Завершен2 заявки99 просмотров

В прилагаемом архиве два cdr-файла

Требуется:

1. Из файла 240х400 сделать gif шириной 200px и пропорциональной высотой

2. Из второго файла, если есть возможность (файл подозрительно маленький) сделать gif шириной 800px

Сделал бы сам, да корела нет ((

13 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Marta-design
Кристина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично сработано. Спасибо!
Всё четко, ясно и быстро. Приятно было сотрудничать )

Заявки фрилансеров

Marta-design
Кристина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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