Добрый день! Нужно разработать три GIF-баннера для сайта SEO-тематики. Баннеры нужны следующих размеров: 468x60 728x90 150x150 Все баннеры должны быть выполнены в одном стиле, т.е. разработка одного ...
Дизайн баннера
Необходимо разработать дизайн баннера коттеджного поселка
Задача - яркий броский оригинальный дизайн
Необходимая информация на баннере:
Фонтенбло
Коттеджный поселок в лесу
ИЖС, Пруд
От 250 т.р. за сотку
С центральными коммуникациями
(495) 740-57-99
27 км от МКАД
Размер баннера 6х3 метра
Заявки фрилансеров
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