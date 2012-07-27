Презентабельный gif-баннер 200х55

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок1356 просмотров
#1$50

Необходимо создать баннер, представляющий веб-сайт.

Цель баннера – презентационная кнопка, баннер-логотип.

Обязательное условие – работа не для портфолио.

Тз обсуждаемо - http://zalil.ru/33591953

Клипарт в помощь - http://zalil.ru/33591892

13 лет назад
bz101
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
#1
Работа выполнена на высоком уровне согласно всем пунктам тз. Остались довольны!
Отличное задание. Мгновеная оплата. Спасибо за интересный конкурс!

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
#1

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