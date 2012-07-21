Сделать баннер для магазина кондиционеров

$50
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Завершен9 заявок183 просмотра

Здравствуйте нужно сделать баннер для интернет- магазина кондиционеров http://www.vector-comforta.ru/ Принцип и размер такой же как на сайте сейчас висит только про кондиционеры.

13 лет назад
bmvr
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Очень качественная работа. Рекомендую этого исполнителя.
Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рад знакомству с Михаилом, очень приятный в общении человек!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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