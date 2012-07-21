Срочно переделать баннер — изменить даты и название.
Сделать баннер для магазина кондиционеров
Здравствуйте нужно сделать баннер для интернет- магазина кондиционеров http://www.vector-comforta.ru/ Принцип и размер такой же как на сайте сейчас висит только про кондиционеры.
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