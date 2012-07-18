Баннер

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Закрыт15 заявок186 просмотров

Есть 4 акции из которых необходимо сделать красивый flash баннер размером 1150 на 462 пикселя где-то.

Баннер будет располагаться в шапке сайта.

Бюджет оговаривается!

13 лет назад
web-st
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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