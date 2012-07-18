Срочно! Небходима помощь по флеш-баннеру

Для сайта mail.ru срочно нужно доработать флеш баннер с подгружаемым видео (доработать скрипт чтобы видео автоматически запускалось, пауза стоп). Исходники есть и как должно быть тоже

Требования

Видео начинается автостартом

Пользователь должен в любой момент иметь возможность остановить/возобновить показ видео

Видео в формате FLV, вес не более 1Mb

Заглушка в формате gif, вес не более 35Kb

Если помимо видеоролика в баннере предусмотрен флеш, необходимо предоставить swf-файл (вес не более 20Kb), его исходник (fla-файл) и используемые шрифты в формате ttf либо otf. Fla-файл должен быть сохранен под cs4. Также необходимо предоставить html-файл для демонстрации работы баннера.

Материалы должны быть сделаны под Flash Player 8 и ActionScript 2.0