Есть 4 акции из которых необходимо сделать красивый flash баннер размером 1150 на 462 пикселя где-то. Баннер будет располагаться в шапке сайта. Бюджет оговаривается!
Срочно! Небходима помощь по флеш-баннеру
Для сайта mail.ru срочно нужно доработать флеш баннер с подгружаемым видео (доработать скрипт чтобы видео автоматически запускалось, пауза стоп). Исходники есть и как должно быть тоже
Требования
Видео начинается автостартом
Пользователь должен в любой момент иметь возможность остановить/возобновить показ видео
Видео в формате FLV, вес не более 1Mb
Заглушка в формате gif, вес не более 35Kb
Если помимо видеоролика в баннере предусмотрен флеш, необходимо предоставить swf-файл (вес не более 20Kb), его исходник (fla-файл) и используемые шрифты в формате ttf либо otf. Fla-файл должен быть сохранен под cs4. Также необходимо предоставить html-файл для демонстрации работы баннера.
Материалы должны быть сделаны под Flash Player 8 и ActionScript 2.0
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн баннера коттеджного поселка Задача - яркий броский оригинальный дизайн Необходимая информация на баннере: Фонтенбло Коттеджный поселок в лесу ИЖС, Пруд От 250 т.р. ...Баннеры14 заявокЗакрыт13 лет назад
Форматы -1000x70px 240х400px 240х120px Идеи ваши, от нас пожелания. Все три баннера будут на одном сайте, не должны быть тяжелыми и грузить процессор. Проект довольно срочный. В заявках пишите сроки ...Баннеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать баннер (флеш и gif) для продуктового портала Pomidorus.ru. Размер 150х200, 200х150 + 1 ресайз. Мысли относительно самого баннера (его содержания) приветствуютсяЗакрыт13 лет назад
В прилагаемом архиве два cdr-файла Требуется: 1. Из файла 240х400 сделать gif шириной 200px и пропорциональной высотой 2. Из второго файла, если есть возможность (файл подозрительно маленький) сделать gif шириной ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется разработка баннера 900*60. Анимированный (в гиф-е) на строительную тематику. Бюджет 40 у.е. за подробностями плз в личку.Завершен13 лет назад
- $100
Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо разработать логотип и фасадный баннер для розничного магазина детских товаров (одежда, игрушки, коляски, кроватки и т.п.). Лого будет использоваться для сувенирной продукции (пакеты, визитки, флаера) Фасадный баннер ...Баннеры17 заявокЗакрыт13 лет назад
Баннер для сайта и социальной сети компании "Делан" -Trade-in:сдай старый кулер, получи новый со скидкой! - инфографика о системе очистки воды Наглядная схема очистки воды http://delan.ru/module/?page=exkursion На что примерно должно быть ...Баннеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание баннера для группы в социальной сети вконтакте. Ресторан "Яки Да" (vk.com/yakida) Тема баннера: поздравление с достижением 3000 человек в группе яркий, красивый баннер.Баннеры17 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: реклама интернет-магазина электронных сигарет Назначение: баннеры для партнерской программы Количество: 2-6 штук (все разных размеров и разные по дизайну) Формат: jpg Размеры: 100 х 100, 120 х 60, 120 х ...Завершен13 лет назад