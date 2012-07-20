Переделать баннер. Персонально для Ktiar

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки108 просмотров

Срочно переделать баннер — изменить даты и название.

13 лет назад
khorozov
55 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$2
1 день
Все сделал супербыстро и качественно. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, приятно работать

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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