Необходимо создать два органичных флеш-беннера для спортивного портала. Качество работ высокое – оплата только после установки без багов на сайт. рзамеры. боковой баннер - 170х180 центральный баннер - 560х85 ...
Нарисовать 2 картинки для продающего сайта
Описание доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1R0WacdCG5fixc11Jdmcb5072W_eS_5vGJzEMNka1Mxw/edit?usp=sharing
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