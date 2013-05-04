Нарисовать 2 картинки для продающего сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки174 просмотра

Описание доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1R0WacdCG5fixc11Jdmcb5072W_eS_5vGJzEMNka1Mxw/edit?usp=sharing

12 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Илья адекватно реагирует на замечания. После нескольких итераций работа была доведена до полного соответствия с желаемым результатом, а главное четко в заявленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Хорошо поработали с Юрием. Четко понимает, что ему нужно и оплата не заставила ждать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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