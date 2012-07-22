Нарисовать баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок153 просмотра

Требуется нарисовать простой баннер без анимации, 517х150, gif, jpg

13 лет назад
RedKing
57 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$9
1 день
Как всегда, на 10 баллов спасибо за работу
Сергей - порядочный и приятный в общении заказчик. Довольна сотрудничеством на все 100 %. Оплата в полном размере и без задержки. Рекомендую как надёжного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад

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