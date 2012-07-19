Изменить флеш-баннеры

Здравствуйте

Со всеми баннерами в архиве нужно сделать следующее

1. Добавить clickTAG, чтобы их можно было использовать

в Google Adwords

2. Уменьшить размер, чтобы он не превышал 50 Кб

3. Опциально, но очень хорошо если получится, добавить

контакты на баннер как на картинке пример.jpg

Баннеры, которые нужно изменить в архиве.