Изменить флеш-баннеры

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок161 просмотр

Здравствуйте

Со всеми баннерами в архиве нужно сделать следующее

1. Добавить clickTAG, чтобы их можно было использовать

в Google Adwords

2. Уменьшить размер, чтобы он не превышал 50 Кб

3. Опциально, но очень хорошо если получится, добавить

контакты на баннер как на картинке пример.jpg

Баннеры, которые нужно изменить в архиве.

Google Ads
13 лет назад
chamich
55 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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