Создать swf и gif баннеры

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки177 просмотров

Нужны баннеры для проекта manson-group.com

В аттаче примеры баннеров и требуемые размеры.

Ссылка под флеш баннером должна быть вынесена в код размещения баннера. (смотреть в коде в аттаче пример)

13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$115
1 день
От личный исполнитель. Хорошо знает свое дело, понимает задачу легко, подходил к делу с творческой фантазией. В общем, очень доволен его работой!
Надежный и целенаправленный заказчик, задачу поставил лаконично и мы легко вышли на компромис. Приятный момент - оплатил всю суму когда было готово 50% заказа. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Кликабельные тизеры

    Нужно нарисовать кликабельные тизеры CTR&gt;= 0.5 . Цены пишите в ваших предложениях. Тизеры на тему игры Интерны, Универ,Гонки, Танчики. У кого уже были подобные заказы приветствуется... Возможно дальнейшее сотрудничество пишите Ваши контакты и цены ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентабельный gif-баннер 200х55

    $50

    Необходимо создать баннер, представляющий веб-сайт. Цель баннера – презентационная кнопка, баннер-логотип. Обязательное условие – работа не для портфолио. Тз обсуждаемо - http://zalil.ru/33591953 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно! Небходима помощь по флеш-баннеру

    Для сайта mail.ru срочно нужно доработать флеш баннер с подгружаемым видео (доработать скрипт чтобы видео автоматически запускалось, пауза стоп). Исходники есть и как должно быть тоже Требования Видео начинается автостартом Пользователь должен ...

    HTML
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер

    Есть 4 акции из которых необходимо сделать красивый flash баннер размером 1150 на 462 пикселя где-то. Баннер будет располагаться в шапке сайта. Бюджет оговаривается!

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн баннера

    $100

    Необходимо разработать дизайн баннера коттеджного поселка Задача - яркий броский оригинальный дизайн Необходимая информация на баннере: Фонтенбло Коттеджный поселок в лесу ИЖС, Пруд От 250 т.р. ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад