Нужно нарисовать кликабельные тизеры CTR>= 0.5 . Цены пишите в ваших предложениях. Тизеры на тему игры Интерны, Универ,Гонки, Танчики. У кого уже были подобные заказы приветствуется... Возможно дальнейшее сотрудничество пишите Ваши контакты и цены ...
Создать swf и gif баннеры
Нужны баннеры для проекта manson-group.com
В аттаче примеры баннеров и требуемые размеры.
Ссылка под флеш баннером должна быть вынесена в код размещения баннера. (смотреть в коде в аттаче пример)
Выбранный исполнитель
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