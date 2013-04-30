Нарисовать простой баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок269 просмотров

В приложении уже готовый баннер. Его нужно повторить точно соблюдая размеры и поменять надписи.

Надписи будут следующие:

1) Лучший Бюджетный Видеорегистратор

2) Лучший по соотношению цена/качество

3) Выбор Экстремалов

4) Регер рекомендует

Несмотря на то что задание простое чоень важно чтобы шрифт был подходящий и четкий.

ICQ 354 135 216

skype: uamichael

12 лет назад
bravolondon
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13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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