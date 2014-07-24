Для сайта http://avtology.com нужно сделать Баннер размер 468 Х 60 вес до 40 кб. Пишите стоимость и ссылку на примеры Ваших работ, а также срок исполнения.
Нужны баннеры
Добрый день ! Ищем хорошего дизайнера по сайту и на верстку макетов на печать — буклеты, листовки, флаеры и т. д. Работа есть всегда и много. Ищем порядочных людей, с желанием работать постоянно, а не срывать за разовые заказы — организация благотворительная.
В данный момент, срочно требуется сверстать, макеты нескольких, банеров и банеры на роллап, флаер. Также есть работа по верстке макетов для сайта. Все предложения на почту, ТЗ высылаю.
Заявки фрилансеров
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