Нужны баннеры

Добрый день ! Ищем хорошего дизайнера по сайту и на верстку макетов на печать — буклеты, листовки, флаеры и т. д. Работа есть всегда и много. Ищем порядочных людей, с желанием работать постоянно, а не срывать за разовые заказы — организация благотворительная.

В данный момент, срочно требуется сверстать, макеты нескольких, банеров и банеры на роллап, флаер. Также есть работа по верстке макетов для сайта. Все предложения на почту, ТЗ высылаю.