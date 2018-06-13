Облако слов для гостиницы

БаннерыЗавершен1 заявка150 просмотров
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Требуется разработать баннер - облако слов на тему "госиничный сервис", оформленный в фирменной стилистике гостиницы

6 лет назад
KatrineBerg
Екатерина 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Alina__S
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро, профессионально, с учетом пожеланий с моей стороны. И как всегда с Алиной - минимум пояснений после сформулированного ТЗ, максимум конструктива и позитива, первый вариант - почти готовая работа, требующая лишь небольших поправок. А прилагаемый mock-up для оценки наглядности работы - просто восторг :) Во всем видно обстоятельного, опытного профессионального дизайнера. Срочно надо придумать, чтобы еще у Алины заказать :Р
Благодарю за то, что не забываете меня и обращаетесь снова и снова - работать с вами мне в удовольствие всегда!
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