Облако слов для гостиницы

Все сделано быстро, профессионально, с учетом пожеланий с моей стороны. И как всегда с Алиной - минимум пояснений после сформулированного ТЗ, максимум конструктива и позитива, первый вариант - почти готовая работа, требующая лишь небольших поправок. А прилагаемый mock-up для оценки наглядности работы - просто восторг :) Во всем видно обстоятельного, опытного профессионального дизайнера. Срочно надо придумать, чтобы еще у Алины заказать :Р