Дизайн небольшого (10x5,5cm) места под рекламу на столе в кафе

БаннерыЗавершен4 заявки162 просмотра
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Нужно нарисовать рекламный "баннер", который будет размещаться на подстилки под тарелки в кафе. Размер "баннера" 10x5,5cm. 

Прикрепляю примерный "макет" на котором видно в каком формате это все будет выглядеть.

Баннер делается для компании http://shoppingvrimini.ru/.

Нужно 2-3 варианта баннера на выбор.

Текст, который должен быть на баннере:

Шоппинг сопровождение

По складам, аутлетам и магазинам Римини и Сан-Марино

На меховые фабрики под Сан-Марино

На обувные фабрики в регион Марке

+39(320)295-9929 (WhatsApp, Viber)

www.shoppingvrimini.ru

@irina_bolotskikh_rimini_buyer

Идеально если будет сделано сегодня. Максимум завтра до обеда.

6 лет назад
vorg666
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 лет назад
$15
1 день
Все супер! Хорошая работа. С первого раза то что нужно, при чем в сжатые сроки. Рекомендую!
Работали, все здорово! Мои самые лучше рекомендации!
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