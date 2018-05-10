Дизайн небольшого (10x5,5cm) места под рекламу на столе в кафе

Нужно нарисовать рекламный "баннер", который будет размещаться на подстилки под тарелки в кафе. Размер "баннера" 10x5,5cm.

Прикрепляю примерный "макет" на котором видно в каком формате это все будет выглядеть.

Баннер делается для компании http://shoppingvrimini.ru/.

Нужно 2-3 варианта баннера на выбор.

Текст, который должен быть на баннере:

Шоппинг сопровождение

По складам, аутлетам и магазинам Римини и Сан-Марино

На меховые фабрики под Сан-Марино

На обувные фабрики в регион Марке

+39(320)295-9929 (WhatsApp, Viber)

www.shoppingvrimini.ru

@irina_bolotskikh_rimini_buyer

Идеально если будет сделано сегодня. Максимум завтра до обеда.