Прелоадер

БаннерыЗавершен5 заявок377 просмотров
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Сделать прелоадер на сайт

Как тут

https://yadi.sk/i/sLtXixlDwAkbs

Вместо кружка, нарисовать логотип в движении

Как тут

https://bitbucket-assetroot.s3.amazonaws.com/artistlabs/taskrealtor/1472551782.27/733/preloader.gif?Signature=I%2FlwRpSsmTnNXaL2aTW2aumcfM0%3D&Expires=1475560361&AWSAccessKeyId=AKIAIVFPT2YJYYZY3H4A&versionId=V2oZR2omG.bYPmBV0qffWIsrZttZU5aE

Или как тут

https://www.youtube.com/watch?v=OI3DCdNXMvU

на 1:45 сек

Главное сделать это плавно, без дерганий.

Цвета лого сохранить. 

Шрифт - Mark Simonson - Proxima Nova Semibold

Срок, минимальный.

Обязательно дайте ссылки на ваши работы в .gif 

7 лет назад
NadenoK
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$10
1 день
Легко общаться. Все было сделано в срок. Буду обращаться еще.
Все отлично!
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