Нужен HTML5 баннер, поддерживающий DoubleClick, для мебельного магазина LAFurniture.com. Бюджет очень адекватен. Ищу очень квалифицированного фрилансера или студию. Нужны примеры работ. Если нет опыта, не пишите, не тратьте свое и мое время. Я могу позволить себе лучшего специалиста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать прелоадер на сайт
Как тут
https://yadi.sk/i/sLtXixlDwAkbs
Вместо кружка, нарисовать логотип в движении
Как тут
https://bitbucket-assetroot.s3.amazonaws.com/artistlabs/taskrealtor/1472551782.27/733/preloader.gif?Signature=I%2FlwRpSsmTnNXaL2aTW2aumcfM0%3D&Expires=1475560361&AWSAccessKeyId=AKIAIVFPT2YJYYZY3H4A&versionId=V2oZR2omG.bYPmBV0qffWIsrZttZU5aE
Или как тут
https://www.youtube.com/watch?v=OI3DCdNXMvU
на 1:45 сек
Главное сделать это плавно, без дерганий.
Цвета лого сохранить.
Шрифт - Mark Simonson - Proxima Nova Semibold
Срок, минимальный.
Обязательно дайте ссылки на ваши работы в .gif
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