Нужен HTML5 баннер, поддерживающий DoubleClick, для мебельного магазина LAFurniture.com. Бюджет очень адекватен. Ищу очень квалифицированного фрилансера или студию. Нужны примеры работ. Если нет опыта, не пишите, не тратьте свое и мое время. Я могу позволить себе лучшего специалиста ...