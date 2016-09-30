Создание шаблонов календарей в формате фотошоп (psd) 

Требуется нарисовать несколько статичных и анимированных баннеров под ПП (суммарно порядка 10 баннеров). Ищу фрилансера с отзывами и портфолио, который сможет не только нарисовать баннеры, но и покреативить со сценарием. Часть баннеров необходимо сделать сегодня