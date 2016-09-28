Баннер для розмещения Вконтакте

Сделать баннер для розыгрыша по репостам Вконтакте.

Пример оформления - в прикрепленном файле.

Размеры и пропорции баннера такие как в прикрепленном файле.

Фон можно сделать такой же или похожий.

Весь текст в баннере - на украинском языке.

Текст сверху на Украинском языке: ДАРУЄМО ГРОШІ ЗА РЕПОСТ!

Слово "гроші" можно выделить другим цветом.

Внизу указать: "Гроші можна використати на послуги клубу"

Снизу - синяя горизонтальная полоска з логотипом клуба, как на флаере (пример флаера в прикрепленном файле)

Картинки: вместо автомобиля, киндеров, телефонов и т.д. разместить картинки на тематику нашего заведения (спортзал, сауны с бассейнами, массаж)

Оплата - по договоренности.