Разработка персонажа и баннеров

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок195 просмотров

Требуется разработать рекламные баннеры для mtbook.ru

Яркий, красочный, с анимацией.

Основная задача, баннер должен отражать миссию суть и концепт Сервиса mtbook.ru - о нем написано на главной странице сайта.

Баннеры

200 х 400,

486 х 120,

250 х 130

по 200 руб. за 1 шт.

За веселого, позитивного персонажа - Путешественника + 400 руб.

Итого 1000 руб.

10 лет назад
mtbook
Кира 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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