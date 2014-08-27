Сделать картинку-баннер для товара

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок124 просмотра

Нужно сделать привлекательный баннер, для товара http://weu.com.ua/kupit-sialis.php

показать преимущества товара, указать способы доставки товара, обязательно кнопка купить.

этот баннер будет размещаться на странице со статьями, поэтому должен вызывать доверие у клиента и желание приобрести его.

11 лет назад
vojack01
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Отлично сделала баннер. Рекомендую
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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