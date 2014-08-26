Нужно создать аватарку для группы вконтакте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок190 просмотров

Нужна красивая и интересная аватарка для группы вконтакте https://vk.com/thesimpsonsstyle. То, что есть - плохо.Группу только раскручиваю, нужно привлечь внимание

11 лет назад
Tatwin
49 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена классно! Все точно в срок. С Александрой приятно работать. Рекомендую!
Спасибо за проект - задание было простым, но довольно милым и интересным. От работы остались только положительные впечатления. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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