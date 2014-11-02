Внести сегодня корректировки в три флешки (текст)

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Завершен2 заявки227 просмотров

ТЗ во вложении, сделать нужно сегодня

Нужны будут также исходники.

Оплата Яндекс.Деньги или можно на карту.

Спасибо

11 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnaDemyanenko
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Очень быстро и качественно, спасибо
Спасибо что обратились ко мне) Своевременная обратная связь, моментальная оплата, четкое задание) С Вами приятно было работать)

Заявки фрилансеров

AnnaDemyanenko
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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