Нужна эмблема к логотипу (см.в приложении образец визитки) для аватарки группы ВК. Формат png и psd на слоях.
4 наклейки на картинки для промоушн
Нужно 2 (похожих) дизайна промоушн плашки на картинку товара с инфо : Code PINME 15%OFF
и 2 (похожих) дизайна с инфо : Code WANELO 15%OFF по типу этого
https://www.etsy.com/listing/179000137/sister-ring-infinity-ring-engraved-on?ref=shop_home_active_1
Заявки фрилансеров
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