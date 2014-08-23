4 наклейки на картинки для промоушн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки176 просмотров

Нужно 2 (похожих) дизайна промоушн плашки на картинку товара с инфо : Code PINME 15%OFF

и 2 (похожих) дизайна с инфо : Code WANELO 15%OFF по типу этого

https://www.etsy.com/listing/179000137/sister-ring-infinity-ring-engraved-on?ref=shop_home_active_1

11 лет назад
pro100art
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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