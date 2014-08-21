Баннера 3 штуки в слайдер

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  2. Баннеры
Закрыт13 заявок165 просмотров

Необходимо 3 дизайна баннера в (слайдер), размером 2000х500.

Сделать нужно быстро но качественно.

Тематика баннера, создание сайтов, директ, реклама продукции битрикс.

Пишите сразу стоимость + сроки.

Тексты можете придумать сами потом изменим, на выходе PSD или AI

Нравится как тут bitrix.ru предложите еще лучше буду рад!

11 лет назад
AntonCSA
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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