Создать 2 баннера для главной страницы

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Закрыт18 заявок623 просмотра

Привет.

Необходимо создать 2 баннера для главной страницы (еще не созданного лендинга) - зато правда)))

Во вложении баннеры с другого нашего лендинга, именно таких размеров необходимы баннеры и в таком дизайне (цвет дизайна должен быть: красно-желто-коричневых цветов - пример также загружен).

+ необходимо сделать небольшую картинку для подстановки для категорий, пример также загружен. То есть необходимо как на примере (сделана площадка для ворот) необходимо сделать некую площадку для котлов.

5 лет назад
rolfanya
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