Аватарка и обложка для соц сетей. Аватарка - 800 × 800 px логотип на черном фоне Обложка 2560 × 1440 px текст дам Пишите кто может и скидівайте портфолио своё
Создать 2 баннера для главной страницы
Привет.
Необходимо создать 2 баннера для главной страницы (еще не созданного лендинга) - зато правда)))
Во вложении баннеры с другого нашего лендинга, именно таких размеров необходимы баннеры и в таком дизайне (цвет дизайна должен быть: красно-желто-коричневых цветов - пример также загружен).
+ необходимо сделать небольшую картинку для подстановки для категорий, пример также загружен. То есть необходимо как на примере (сделана площадка для ворот) необходимо сделать некую площадку для котлов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $8
Выделенную область графического элемента фона (соты) нужно отзеркалить на светлую часть, чтобы данный графический элемент слева внизу и вверху справа смотрелся оптически компенсированным, соответственно в верхней части нужно поменять цвет - сделать градиент, чтобы он ...Баннеры6 заявокЗакрыт5 лет назад
Простой заметный гиф-баннер. Будет использоваться для рекламы сайта автосервиса.Завершен5 лет назад
Требуется создать рассылку в сервисе сендпульс. Пример рассылке есть в моем профиле SendPulse. Вкратце - рассылка -> оставить отзыв в системе яндекс маркет. Оставившему скидка или бесплатная доставка. Лого фирмы предоставлю ТЗ ...Баннеры1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Есть исходники макетов мобильного приложения нужно оформить Баннера под размеры для публикации market и app store. Кол-во 3-5 шт. Макеты в фигме, пример прикрепили.Завершен5 лет назад
Нужно разработать баннер для проведения строительных работ. Если коротко то: Мы занимаемся благоустройством жилых кварталов, при проведении работ мы хотели бы установить свой баннер. По этому хотим обратиться к грамотным дизайнерам которые сделают ...Закрыт5 лет назад
Разработка баннера бюджет 200 рублей Оставляйте контакты вышлю задание!Баннеры37 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Необходимо изменить 3 картинки для instagram 1) Текст такой же вместо g.bar “LoveLash” и вместо подарки « скидки» 2)На карте найти г.Брест, ул краснознамённая номер 10 и в таком же стиле отметить ...Баннеры15 заявокЗакрыт5 лет назад