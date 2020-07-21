Привет.

Необходимо создать 2 баннера для главной страницы (еще не созданного лендинга) - зато правда)))

Во вложении баннеры с другого нашего лендинга, именно таких размеров необходимы баннеры и в таком дизайне (цвет дизайна должен быть: красно-желто-коричневых цветов - пример также загружен).

+ необходимо сделать небольшую картинку для подстановки для категорий, пример также загружен. То есть необходимо как на примере (сделана площадка для ворот) необходимо сделать некую площадку для котлов.