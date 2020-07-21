Внести правки в роллап

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок413 просмотров

Выделенную область графического элемента фона (соты) нужно отзеркалить на светлую часть, чтобы данный графический элемент слева внизу и вверху справа смотрелся оптически компенсированным, соответственно в верхней части нужно поменять цвет - сделать градиент, чтобы он был виден на темном фоне

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