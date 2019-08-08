Создать макет для баннера

Нужно сделать 2 статичных баннера, по стилию должны соответствовать предыдущим, что уже есть на сайте (баннеры в едином стиле). Узкий баннер (текст + элемент дизайна (с идеей на основе текста сообщения)). В ответе укажите примеры ...