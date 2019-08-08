Требуется на сайт по ремонту окон https://zdorovoe-okno.ru нарисовать 20 банеров. Тематики банеров оконные: про уплотнитель, регулировку и подобное. За 1 банер готов платить 50 рублей - не больше. Буду благодарен, если писать ...
Сделать аналогичную картинку
Здравствуйте.
Нужно сделать аналогичную уникальную картинку со слоями в PSD.
Размер 1024 х 500 px.
Заявки фрилансеров
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