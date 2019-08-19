Шапка для сайта студии автосвета

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Завершен11 заявок325 просмотров

Добрый день уважаемые вэблансеры.

Требуется сделать красивую шапку для сайта из двух изображений

1) Фон - тут нужно сделать фары авто светящиеся. Какую область фона и масштаб использовать, тут только дело вашего вкуса! Поэтому если нет вкуса и подобного опыта, не подавайте заявку

2) Объект -  качественно и незаметно вставить на наш фон

3) Желаемый стиль исполнения

4) https://reflector.studio   -  страничка сайта , где эта шапка будет использоваться.

Исходники картинок имеются.

Предоплата вэблансерам с отзывами приветствуется! Если готовы сделать все, чтобы глаз радовался, жду ваших предложений по цене!

6 лет назад
xenon064
Скайлер 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$15
2 дня
Это лучший исполнитель которого я когда либо встречал! Реально понимает с полу слова, не гнет цены Когда проект немного завис, без проблем ждал! С Дмитрием я по настоящему надеюсь на долгое сотрудничество!
Рад знакомству с Константином. Легкость общения, понимание и коммуникабельность. Рекомендую Константина как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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