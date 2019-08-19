Шапка для сайта студии автосвета

Добрый день уважаемые вэблансеры.

Требуется сделать красивую шапку для сайта из двух изображений

1) Фон - тут нужно сделать фары авто светящиеся. Какую область фона и масштаб использовать, тут только дело вашего вкуса! Поэтому если нет вкуса и подобного опыта, не подавайте заявку

2) Объект - качественно и незаметно вставить на наш фон

3) Желаемый стиль исполнения

4) https://reflector.studio - страничка сайта , где эта шапка будет использоваться.

Исходники картинок имеются.

Предоплата вэблансерам с отзывами приветствуется! Если готовы сделать все, чтобы глаз радовался, жду ваших предложений по цене!