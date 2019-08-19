Необходимо разработать дизайн баннера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок259 просмотров

Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн баннера. Работать нужно до полного утверждения баннера заказчиком.

По сути нужно объединить несколько машин на одной фотографии. Ждем ответственного и оперативного исполнителя.

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Krisemka7
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$20
3 дня
Кристина очень ответственно подошла к выполнению задачи. И именно поэтому мы добились желаемого результата очень быстро. Рекомендуем к сотрудничеству. И сами планируем его продолжать))
Очень лёгкое и качественное сотрудничество вышло) Задачу поставили чётко, утвердили быстро, оплата своевременная. Буду рада поработать в будущем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Krisemka7
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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